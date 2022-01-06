倉卒禁晚市堂食玩殘準新人　紛患「婚前新冠疫情抑鬱症」

港府防疫措施朝令夕改，一句「禁晚市堂食」即玩殘準新人！有打算在數日後擺酒的準新娘指，自己揀吉日多時，現無奈改期。婚禮顧問指批評政府公布倉卒，至少5、6對準新人受影響，有人晚宴請近百親友，現時迫着決定改期或變陣，把食物打包。她更指措施牽連甚廣，因未知收緊會否維持，形容準新人如「等判刑」，更指不少人憂慮，紛紛患上「婚前新冠疫情抑鬱症」。

原定1月8日擺酒的Candy(化名)，收到大幅收緊防疫措施的一刻深感無奈，慨嘆自己雖然有隨時收緊措施的心理準備，惟意想不到政府「去到咁盡」。1月8日是揀選多時的吉日，家人及親朋都早已請假出席婚禮，如今一切急煞停，令他們徬徨無助，幸酒店「早有經驗」為他們安排改期，但她坦言前路未明，有朋友更是停辛佇苦，曾經歷多次改期，她苦笑不敢想像，只能冀盼疫情早點過去。

婚禮顧問歐惠芳表示，政府急於收緊社交距離措施，禁晚市堂食兩周，但未有釐清是否可舉行婚宴，人數上限為何等，令準新人與婚禮顧問措手不及。她指現時有至少5、6對準新人受影響，其中一對準新人原定在本月22日舉行婚禮晚宴，宴請近百親友，現時感到沮喪、難受，歐指結婚堂食是一生人一次，準新人為新措施要與家人商討，壓力甚大，她指普遍酒店、酒樓亦容許延期半年，準新人可以改期，或選擇不堂食，把食物打包成飯盒給賓客。

歐惠芳續指，政府禁令不但影響未來2周辦婚宴的準新人，更波及未來2月的準新人，她有準新人在2月中辦禮，其註冊地點為公眾地方，又舉行晚宴，如收緊令持續，其註冊地點將不會開放，晚市堂食亦不可行，她指準新人現時打算等待政府2月頭公布措施，形容如「等判刑」一樣，亦有打算在5月，甚至年尾結婚的準新人昨向她表示憂慮，歐惠芳斥政府令他們都患上「婚前新冠疫情抑鬱症」，建議政府盡快釐清宴會安排細節，以及日後提早公布，給予業界兩周時間準備。

政府昨公布，由明日(7日)凌晨至20日，規定食肆餐廳由6時起晚市禁堂食，B、C、D類每枱人數上限分別下降至2、4、6人，顧客上限維持不變，並關閉酒吧、遊樂場、體育館等，但未有公有布宴會處理，但指將在7日後再檢視措施。