英華小學取消小一入學面試　改交3分鐘短片展示親子關係

位於九龍的英華小學2022/23學年設有165個小一學額，目前正進行該學年的小一甄選程序，今年約4,000人報名競爭，當中逾700人成功進入次輪甄選。該校今日(6日)向早前申請入讀2022/23學年小一的學生家長發信，指考慮到疫情爆發風險，將取消第3輪的實體面試，進入次輪面試的學童需遞交不超過3分鐘的短片，作為最後甄選程序。

校方在通告指出，為減低家長及小朋友健康風險，以及確保甄選過程公平順利進行，校方決定更改第3輪面試模式，取消實體面試，轉為遞交影片。所有進入次輪面試的申請人會於今日內收到電郵及SMS通知，申請人最遲在本月16日晚上11時前，提交不超過3分鐘短片，片中須回答3條問題，超時內容將不獲評分，未有出席次輪面試或未如期交影片將視為放棄。

在第1條問題，家長需要對鏡頭講述親子故事、教育子女的看法及反思；第2條問題則要求家長分享「家校合作」的期望及看法；至於第3條問題則需要家長及兒子一同進行，展示他們最享受的親子活動，例如親子閱讀及遊戲等，此部分須至少佔1分鐘。