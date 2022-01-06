蝦敏感痛苦有誰知　中大以嗜鹼性粒細胞活化測試　可更準確釐清

蝦敏感屬香港最常見的食物過敏之一，全球最高病發率為10%，輕則引起皮膚和口腔過敏，重則更會導致過敏性休克。現時常規的蝦敏感測試，包括利用口服激發、血液及皮膚點刺測試來檢測血液中的「蝦類特異性免疫球蛋白(IGE)」水平，並非十分準確。有見及此，香港中文大學醫學院今日(6日)公布新研究，指利用病人的血液樣本進行「嗜鹼性粒細胞活化測試（BAT)」，能更準確地釐清患者是否蝦敏感。

中大醫學院兒科學系助理教授梁詩彥醫生指，現有的幾種常規蝦敏感測試都各有局限，譬如診斷準確性不足，出現很多假陽性及假陰性案例，更存在高風險、人手需求及成本昂貴問題。

而BAT是單一檢測，其測試方法是以「流式細胞分析儀」來分析來自測試病人血液中的嗜鹼性粒細胞反應。中大醫學院兒科學系副研究員衛懿欣博士指，BAT測試在特異性上都比以往的傳統測試高，能排除假陽性或假陽性案件出現，以細胞反應為本的測試能反映IGE抗體的功能，並對於蝦敏感的診斷有更高真實性，適合一些病情比較模糊不清的患者。

蝦敏感為人們的生活帶來極大不便，故有釐清病情準確的需要，以免從心理及生理上影響患者，或可及早進行適當治療。蝦敏感患者黃曉嵐表示，從2018年發病，出現痕癢、紅疹、休克等病徵，後經獲轉介至威爾斯醫院專科。自確診蝦敏感後，她慨嘆自己生活上及飲食上出現重大轉變，如與朋友出門食飯時間亦特別格外留神，避免進食致敏食材之餘，更會使用公筷，又盡量自己煮食及光顧常去的餐廳等。

此外，中大醫學院研究團隊更成功發現3種與蝦敏感有關的新致敏生物標記，包括血藍蛋白、磷酸丙糖異構酶及脂肪酸結合蛋白，並常見於大虎蝦中。