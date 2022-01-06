確診男測量師足迹集中屯門荃灣　南豐紗廠亦上榜

新冠疫情第5波爆發在即，由國泰空姐傳入香港及其家人的維園跳舞群組，已進入第3代傳播鏈，更出現本地確診個案。根據衞生防護中心公布確診者的最新行蹤，截至昨日(5日)，再多8地點上榜，大多集中於屯門、荃灣區。

昨被列為本地確診個案，居於屯門的男測量師(個案編號：12767)曾在12月31日除夕日早上，與國泰空姐的確診母親(個案編號：12754)同在位於銅鑼灣天后哥頓道1A號地舖的食肆陸田園餐廳小廚用膳，兩者座距一米多，男測量師逗留僅15分鐘仍感染。男測量師其後在31日至1月3日期間，到訪灣仔的金漢樓富東海鮮飯店、位於荃灣綠楊坊的餐廳HeSheEat、南豐紗廠、荃灣位於華達樓的日本餐廳初見，又到過屯門市廣場1期、屯門翠寧花園的芝味屋與雅翠餐廳。

另外，空姐的確診母親另在除夕日到過銅鑼灣社區中心，而空姐的確診兄長(個案編號：12746)則在除夕日到訪東區康澤花園的麥當勞、油尖旺區置富都會的亞金南洋茶室。