中大獲研資局撥款8200萬　成資助大學之冠

香港中文大學今（6日）公布，其研究項目於香港研究資助局本周公布的「2021/22年度協作研究金」撥款結果中，11個項目共獲得8,200萬港元撥款，中大所獲撥款在本港院校中佔最大比例，成績為本地資助大學之冠。今次本地資助大學共獲48個項目資助，總金額逹2.85億港元。

「協作研究金」旨在資助由多名學者合作的跨學科研究項目，鼓勵大學教育資助委員會（教資會）資助大學轄下的研究單位進行更多具創意及高質素的跨學科研究項目。

是次獲撥款的研究項目涵蓋多個領域，包括細胞成像、自閉症、神經肌肉退化、阿茲海默症、降低流產風險、睡眠障礙，以及納米材料和器械等。其中來自生命科學學院的教授姜里文，其項目「建立香港首套先進的活細胞成像共享平台，以促進香港跨學科及生命科學的前沿研究」獲得最多即1千萬港元的資助。

中大校長段崇智對於中大在研資局撥款取得佳績感到鼓舞，指很高興見到中大研究人員在追求卓越學術及推展具影響力研究的努力獲得肯定，亦肯定了中大研究人員在對抗新冠肺炎作出的貢獻。

研資局亦公布了第二輪協作研究金與2019冠狀病毒病及新型傳染病相關的一次性研究計劃的資助項目，以進一步支持有關大學進行對抗疫情之研究。