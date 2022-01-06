國泰明起恢復部分長途及區域貨運航班　運力僅疫情前20%

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，於去年12月31日起，暫停所有長途貨運航班7日，以配合港府收緊駐港貨機機組人員的檢疫要求，國泰今日(6日)表示，將於明日(7日)起恢復運作部分長途貨運航班及維持區域貨運航班，相當於疫情前約20%的貨運運力及約2%的客運運力。

國泰航空將從明日起恢復運作部分長途貨運航班及維持區域貨運航班，並在符合最新防疫規定下盡力採取合適方案提供更多貨運服務。國泰指，會盡力維持香港與主要航點的客運聯繫，然而客運航班班次將因應航點及航班的熔斷機制而減少。

國泰航空今日公布最新的航班安排，指由於港府因應Omicron感染個案實施更嚴格的機組人員檢疫措施，貨運及客運運力分別相當疫情前約20%及約2%。

根據國泰在網頁公布，今年首3個月的貨運頻率，由香港飛往歐洲的航班每周仍沒有航班，而香港飛往美洲維持每周7班，東南亞在一及三月同樣每周7班，不過二月則為5至7班。