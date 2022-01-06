食環署稱去年指數反映鼠患不普遍　議員指鼠患仍嚴重不應沾沾自喜

食環署今日（6日）公布，2021全年整體鼠患參考指數為3.1%，指數較2020年的3.6%為低，稱指數屬於一級水平，反映本港公眾地方的鼠患情況於調查期間並不普遍，惟去年收集到的死鼠及活鼠總數，較前年上升超過1成，議員指本港鼠患問題仍然嚴重，政府去年亦動用不少人力物力處理鼠患，錄得指數回落亦屬正常，指食環署不應沾沾自喜，促將小區滅鼠行動恆常化。

食環署去年收集的死鼠和捕獲的活鼠總數為67,182隻，較2020年的60,860隻為高。去年針對衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、堆放雜物及違法棄置廢物等情況，共發出約46,000張定額罰款通知書及作出逾4,000宗檢控。去年繼續進行全港滅鼠運動及目標小區滅鼠行動，並在深水埗、灣仔和元朗試驗加強版的目標小區滅鼠行動。

以往食環署轄下街市經常被發現老鼠橫行，甚至有老鼠圍噬放在地上的「豬殼」。為此，食環署與機電工程署籌備在荃灣楊屋道街市推行先導計劃，透過應用物聯網技術部署無線動態傳感器、捕鼠器及鼠餌盒等，加強監察街市內的防鼠滅鼠工作。至於新鮮糧食店處理運送至其持牌處所的肉類或家禽，該署自本月開始陸續在牌照中加入新持牌條件，規定須直接送進處所內。即使若獲批准採用替代安排，該等肉類或家禽也須時刻妥為存放並有適當保護，以免受鼠隻侵害或污染。

特別為防疫抗疫，食環署自去年首季起，在個別未有垃圾收集設施的私人物業附近的公眾地方，共約80個位置，在傍晚時分設置臨時有蓋大型垃圾桶方便附近居民使用。民政事務總署和其地區民政事務處，以及食環署在去年亦互相配合，前者為約1,600幢「三無大廈」提供超過4,300次一次性的公用部分清潔服務，後者在其附近的公眾地方加強街道清潔及防治蟲鼠服務。

議員葛珮帆指本港多年來受鼠患問題困擾，政府去年亦花費不少公帑、人力物力去滅鼠，鼠患指數有改善，實屬應該，捕獲老鼠數量增加亦屬正常；本月開始實施要求將肉類或家禽須直接送進處所內的新規定，她認為有關措施應該一早實行，並非拖延至今；她提到小區滅鼠行動有一定成效，建議有關行動恆常化，改變以往部門各自為政的滅鼠政策，她批評食環署不應將錄得回落的鼠患指數而沾沾自喜，自吹自擂，又指滅鼠行動仍有很大進步空間。