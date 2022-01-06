性侵朋友智障9歲女　巴裔男子企圖強姦罪成

智力遲緩的9歲蒙古裔女童，懷疑在尖沙咀重慶大廈一間賓館度宿時，遭母親認識的巴基斯坦裔中年男子強姦。懷疑涉案男子否認一項強姦罪，上月中起在高院受審。7人陪審團今天（6日）在商議6小時後，一致裁定被告所面對的强姦罪不成立，但以6比1大比數裁定交替控罪企圖强姦罪成立。法官把案件押後至1月10日，屆時會聽取辯方律師求情後判刑，期間被告須還押。

現年57歲無業被告Aftab Amir持香港身份證，有中文名馬力。他被控在2019年10月8日，於重慶大廈某賓館客房內強姦當時9歲的女童Ｘ。控方開案陳詞指，案發時Ｘ跟隨以難民身份留港的母親Ａ及孖生兄弟Ｂ一同生活。臨床心理學家檢驗Ｘ後，認為她智商只如2歲10個月的小孩。

控方證供指，案發時Ａ剛與男友分手，無處容身，遂聯絡被告，於案發當晚帶同子女到被告租住的賓館客房度宿一宵。Ａ其後去洗衣房洗衣服，留下被告與Ｘ同床躺臥，Ｂ則躺在地下床墊上。及後Ｂ聽到Ｘ大叫，他起身見到被告壓住Ｘ，用手觸摸Ｘ雙腿之間。後來Ｂ將事情告訴Ａ，Ａ掀開蓋住被告和Ｘ的被子，發現2人下身都赤裸。

Ｘ向警方稱被告曾啜她臉頰，把手指和陽具塞入她陰道，又曾用手掩住她的口。法醫檢驗發現Ｘ的陰部有表面傷勢，與1至2日前被鈍物弄傷脗合。被告於案發後4日被捕，他否認強姦Ｘ，並指Ｘ與他同睡時曾摸他。

案件編號：HCCC 50/2021