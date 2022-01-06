涉偽造出勤紀錄　私營院舍前主管保釋候訊

一名私營殘疾人士院舍前主管被指偽造自己的出勤紀錄，涉嫌掩飾自己當時離港，以誤導社署該院舍符合法定及合約人手要求。廉署經調整後，控告他1項串謀偽造文件及3項偽造罪，案件今天（6日）在粉嶺裁判法院提堂。被告今暫毋答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。署理主任裁判官鄧少雄將案件押後至3月3日再訊，批准被告以1萬港元保釋，期間不准離港及不得騷擾證人，另須每星期到警署報到。

本案70歲被告文達，被控於2019年4月5日至8月15日期間，串謀文一Janice製造虛假文書，即被告在2019年4月的出勤紀錄，顯示被告在東方復康中心當值，意圖誘使香港特別行政區社會福利署接受該文書為真文書，而作出或不作某些行為，以致對其本身或其他人不利。

3項偽造罪則指，被告在2019年6月18至8月15日，製造虛假文書，即被告在2019年6月、7月及8月的出勤紀錄，顯示被告於上述3段時間在東方復康中心當值，意圖誘使社署接受該文書為真文書，而作出或不作某些行為，以致對其本身或其他人不利。

案件編號：FLCC25/2022