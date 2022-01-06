研究揭Omicron重症風險低　專家﹕應關注住院及死亡數字

新冠變種病毒Omicron在全球多地快速蔓延，並殺入本港社區，港府因此收緊防疫措施，外界一直關注Omicron殺傷力程度有多大。南非是早期發現Omicron的國家，近日有研究表明，Omicron引發重症的風險較低；世界衞生組織官員周二(4日)表示，更多證據顯示Omicron主要影響上呼吸道，故染疫症狀較其他變異株輕微。有外國流行病專家指，死亡及住院數字才能有效反映防疫措施效果，認為過於強調每日確診數字，只會引起不必要憂慮。

世衞官員馬哈穆德（Abdi Mahamud）周二表示，愈來愈多研究顯示Omicron多數感染病人的上呼吸道，不如其他變異株般，或導致嚴重肺炎，並形容或是個「好消息」。雖然Omicron令確診病例升高，惟住院及死亡率卻低於其他疫情階段，馬哈穆德認為病例和死亡數字持續脫鉤。

美國周一(3日)單日新增確診突破100萬宗，過去一周平均確診已達50萬，雙雙創下疫情以來全球新高，新冠住院病患近11.3萬人，不過，該周的平均新增約1,200人病歿，低於去年同期的平均逾3,000人死亡。此外，美國疾病控制及預防中心(CDC)上周修改指引，建議將無症狀或未發燒的確診者隔離日數由10天減至5天，並考慮加入檢測結果作為解除隔離的條件。

港府則因應Omicron而收緊防疫措施，食物及衞生局局長陳肇始今日(6日)表示，雖然已釐清感染源頭，惟社區仍然有不少風險，政府嚴格收緊防疫措施是希望「長痛不如短痛」，期望農曆新年前遏制疫情。