今增33宗確診　30宗屬Omicron　維園跳舞群組持續擴散

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日(6日)新增33宗確診個案，30宗懷疑是Omicron。個案中有28宗為輸入病例，包括有2名機組人員、11名菲傭。而餘下5宗為輸入相關個案，4人與國泰空姐的母親相關，1人屬望月樓群組。另有逾30宗初步個案。

張竹君提到，染疫空姐母親曾光顧陸田園餐廳，該餐廳至今有5人確診，當局估計去年12月31日早上8至10點，有約20名食客在場，暫時5人已透過八達通尋獲，10人尚未尋獲。中心會再次發出強制檢測令，要求食客立刻做檢測並聯絡中心送檢。她又指陸田園部分人士的電話未能接通，難以追蹤個案。

早前確診印傭(個案12805)曾於1月1日至2日到訪教會，當局於教會發現另一名外傭中招，她居於大埔美新大廈，已完成接種由內地及德國共同研發的復必泰。她12月31日晚上乘72x線到旺角，轉乘102線巴士到教會，其後有在教會唱歌跳舞，期間有戴口罩。她1月2日早上與3名友人在維園進餐後，下午到教會，見過居於東寧大廈的確診外傭，期間交談1小時及擁抱，其後回家，3日至5日去過大元邨街市、大元邨體育館做檢測等，1月5日驗出病毒後送院。張竹君指，跳舞群組中不能排除有更多個案，正追蹤有關人士，而外傭個案眾多，亦有機會傳染予僱主，將會送他們入院。

另有1名初步確診者為居於跑馬地鳳輝台的67歲家庭主婦，已打齊2針。她1月1日曾與15名友人聚餐，其後到過黃泥涌街市、黃泥涌體育館、銅鑼灣街市、兒童醫院等，期間有小班教八段錦，中心仍在調查其流行病學關聯。

1名73歲退休人士亦中招，居於北角城市花園第三座。她12月31日曾到銅鑼灣社區中心與國泰空姐母親跳舞，與家人於前日(4日)送檢、昨日(5日)驗出病毒，今日發病後已經入院。她亦去過炮台山大快活、紀律部隊體育中心跳舞及四季軒等。

皇室堡東海薈•拉斐特的個案涉及1名63歲男士，他去年12月30日到食早餐，與國泰空姐母親同場，座位接近。他1月3日發病，前日到港大診所求醫並做檢測驗出病毒。行蹤包括油麻地好彩酒家、中央圖書館後的運動場做晨運、中華基督教會灣仔堂基道小學、康文署太極班等。

被問到停課的標準時，張竹君表示，政府會考慮多種因素處理停課的安排，輸入性相關主要視乎有否源頭及找出源頭個案，惟現時主要是本地感染，能追蹤個案至少能有傳播鏈方向，否則或出現隱形傳播鏈，安心出行的追蹤功能對他們找出傳播鏈較方便。