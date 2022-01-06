農曆年宵疫下添變數　花農憂腰斬蝕錢收場

本地疫情復燃，原定本月26日開鑼的農曆年宵恐添變數。就港府即日起收緊社交距離措施至本月20日，有參展花農看淡今年活動或未能如期舉行，但政府尚未交代決定，令業界進退失據。相比去年年宵先腰斬再復辦，有花農指今年原先看好市道，入貨量按年增五成，憂現時散貨不成而蝕錢。

花農唐偉強今年以10萬港元投得維園年宵4個攤位。他指，從去年11月競投年宵情況所見，花農今年相當進取，預期年宵生意有增長，而他今年準備的年花，數量亦較去年多五成。就年宵取消與否，他坦言現時感到徬徨，盼當局盡早交代決定，好讓他鋪後路，包括在市面以短租形式物色「吉舖」散貨。

已投得維園年宵8個攤位的「蘭花大王」楊小龍坦言不抱希望，，估計損失至少數十萬元。

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春今早接受電台訪問時表示，假如年宵市場取消，對花農有一定影響，業界會跟從去年做法，呼籲市區空置單位業主以短租方式向花農出租舖位，讓市民可以在新年前後選購年花，亦鼓勵市民以電話、網上形式預購年花。

賴榮春認為香港市民已經習慣留港消費，加上政府上年度推出消費券，預計今年市民會較上年願意消費，預計銷情仍可比上年上升1至2成。他又指，近期貨運航班減少將影響農曆新年鮮花進口，部分鮮花能因航班取消而需被迫滯留外地，存倉成本上升，預料貨量會減少3至4成，主要是來自日本、荷蘭等地花卉。