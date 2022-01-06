的哥涉企圖強姦洋醉娃案　車上錄到女聲叫「縮手」

的士司機被指於前年凌晨，載一名16歲醉酒外籍少女到淺水灣陽明山莊附近，企圖強姦對方，再帶少女到酒店同床而睡。懷疑涉案的哥否認一項企圖強姦罪，案件今（6日）在高院續審。事主在警方錄影口供稱，事後在陰部發現2條不屬於她的毛髮。而庭上播放的士車廂內的錄音，則聽到一把女聲連番說「hands off, put your hands off!（縮手，縮開你的手）」

54歲被告林少峯，被控於2020年5月16日，在黃泥涌陽明山莊附近企圖強姦女子X。控方在播車廂錄音前，先播放X與警方所作的錄影會面。X在會面中指，案發前一晚她和數名友人去酒吧，期間喝過啤酒、威士忌及伏特加，她沒印象何時離開酒吧。翌日她醒來，發現自己身處一間酒店房的床上，她當時穿着與昨晚相同的衣飾，一個貌似年約40歲、赤裸上身的陌生男子擁着她，2人蓋着同一張被。她慌忙用英語問該男子「你是誰」，又要求該男子交還她的財物。對方不發一言往取物品，X取過後便離開酒店。

X憶述，母親就透過定位系統知悉她的位置，於是前來接她回家。正值經期的她回家後，發現自己內褲有血漬，原本放着的衞生棉不知所終。此外，她在陰道內發現2條較深色及長的毛髮，她認為2條毛髮均不屬於她。

案件編號：HCCC 75/2021