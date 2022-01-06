南生圍「雙生共融」項目上訴成功　地產商願承擔濕地保育開支

南生圍發展一直備受爭議，周旋於發展商與環保團體之間。由恒基地產與傅老榕家族在2015年提出的南生圍發展項目，早年在城市規劃委員會闖關失敗，後來恒基上訴，城規會上訴委員今(6日)公布，在去年12月31日重新檢視方案後，以大比數通過項目。據悉，恒基將會向政府提交環境評估的方案，當中承擔區內逾140公頃濕地的保育開支，又會保留綠化用地。

根據文件，城規會早前否決因方案影響鸕鶿棲息地、魚塘優化不足、對蘆葦床間接影響等。上訴委員會審視後稱，城規會理應按方案規劃目的來審判，並非審視其生態影響，而漁農自然護理署當時提供的資料並非其專業，有誤導成分。委員會指方案現時發展地方是距離后海灣最南的地方，生態價值較少敏感，而非早前漁護署提到地區具高生態價值，加上由於方案不需使用公帑保育與優化現時的魚塘與濕地，並由發展商承擔未來的保育、管理，在平衡保育、發展，做到濕地零損失等原因下，以大比數裁定上訴得直。

恒基早年提出發展南生圍，經3度修改後成2015年的南生圍「雙生共融、平衡發展與保育」項目，擬建單位由1,600個增至2,531個，包括140間3層高獨立屋。發展區面積由40公頃減至11.6公頃，濕地保育區由28.1公頃增至155.8公頃，當時計劃會先改善濕地，減少在施工期間對濕地雀鳥影響。

而早前恒基旗下公司擬於南生圍和甩洲，發展有18個球洞的高爾夫球場和住宅發展項目，上訴委員會維持否決裁決。