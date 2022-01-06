青年涉偷拍及藏槍還押　最少21名女生被影裙底照

去年10月起有學校報案，指發現其學生的裙底照被上載至網上討論區，以數十至數百港元出售。警方調查後於11月拘捕1名20歲無業青年，指他涉嫌偷拍女生裙底。警方在搜屋時，更發現他更懷疑藏有仿製槍械。涉案青年現被控非法拍攝或觀察私密部位、作出有違公德的行爲、無牌管有槍械等共5罪，案件今天（6日）在九龍城裁判法院再訊。裁判官應控方要求，將案押後至3月3日再訊，待警方作進一步調查，而控方就指，目前發現最少有21名受害女生。被告申請保釋被拒，須繼續還押懲教看管。

20歲被告葉子喬，被控2項作出有違公德的行為、1項非法拍攝或觀察私密部位、1項無牌管有槍械及1項盜竊罪。有違公德的行為控罪指，被告分別於2021年9月6日及9月7日，在香港某處作出性質猥褻，淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即用手提電話放在女子X及Y的裙下以拍攝照片。非法拍攝或觀察私密部位控罪指，被告於同年11月2日，在九龍港鐵彩虹站扶手電梯，為了性或不誠實的目的，而拍攝女子Z的私密部位，而不理會Z是否同意，拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的。被告另被控在西貢將軍澳健明邨健華樓某單位內，無牌管有3枝二氧化碳操作的手槍、及2枝二氧化碳操作的步槍；以及在香港某處偷竊1張個人八達通。

控方庭上透露，本案涉及至少21名受害女學生，暫時已經確認其中11名受害女生的身份，並將為其中5人錄口供，警方目前仍需更多時間辨認被偷拍人士的身份，故申請將案押後。翻查資料，「窺淫罪」於去年10月8日生效，條例就窺淫、非法拍攝或觀察私密部位、發布源自上述2項罪行的影像、以及未經同意下發布或威脅發布私密影像訂立特定罪行，最高刑罰為監禁5年，而本案牽涉的非法拍攝或觀察私密部位罪，通常用於包括俗稱「影裙底」和「高抄影胸部」的行為。

案件編號：KCCC 3214/2021