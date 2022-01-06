疫情復熾市民留錢傍身　商戶睇淡新年市道料生意少9成

新冠肺炎疫情復熾，政府昨日(5日)突然轉軚，宣布收緊社交距離措施，重創百業。基層深受其害，東網記者今日(6日)到訪深水埗，只見小商戶大呻市道蕭條，市民手緊，生意大受打擊，以往過年市民買新衫新鞋的情況不再復見，生意額大減9成；有小市民則慨嘆經濟不景，用到的東西便會繼續用，不會因新年添新衣新物。

兩個分別6歲及5歲小兄弟的許太指，這2年經濟不景，家中只有丈夫1人「搵錢」，樣樣都要慳，故即使新年，也不打算為兩小兄弟添置新衣新鞋。而旁邊的小兄弟亦非常乖巧地表示，明白父母情況，不會「扭計」要玩具。

在深水埗福榮街擺檔口多年的陳女士亦指今年童裝生意很差，較以往少了9成，又指疫情前，新年前夕本屬銷售旺季，平均每天可做2至3千，現在則只有數百元。她估計原因有二，一來疫情令人心惶惶，家長不敢隨便帶小孩「落街」，二來經濟不好，市民手緊了。她又笑言，現時唯一希望是政府派錢。

另一位檔口賣鞋的羅生亦大呻生意少了4成，指自己做基層生意，許多顧客亦從事飲食業，指他們「冇工開，開飯都成問題」自然不會因為過年而買新鞋過節。他又坦言對政府不抱任何期望，指疫情持續超過2年，政府仍然未能解決，相信自己只可以「等運到」。

賣新年飾品的盧生則指疫情令運輸成本上升，每件貨的來貨價較去年上升1港元。被問及會否加價？他笑言「無可能！點敢！想趕客咩！」並指現在顧客已經少了許多，以前一個人，可能會買10張揮春，現在可能僅2至3張。