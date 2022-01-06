政Whats噏：黃俊碩攻破泛民票倉　 指梁繼昌加持如同死亡之吻

立法會會計界被過去一直被視為泛民票倉，其議席亦係泛民嘅囊中物，但喺上個月嘅立法會選舉卻被建制派「攻破」。有人話對結果跌到一地眼鏡碎，然而新任會計界議員黃俊碩話，估唔到其中一位對手翁健雖有會計界前議員梁繼昌嘅支持，但竟然相差逾半數票落選，又形容梁嘅「加持」好似「死亡之吻」喎。

競逐會計界議席共有4人，結果黃俊碩取得3175票，大幅拋離其他對手當選，而翁健得票最低，只有1065票。對於贏得議席，黃就話喺新選舉制度下，會計界都係個人票，選民基礎亦冇變化，認為業界平衡政治、專業等因素後，較為注重專業同埋發展前景，所以情況就有所轉變喇。佢又話今次界別嘅競爭唔似之前泛民、建制嘅政治對壘，因為候選人入閘後，政治立場嘅距離已明顯縮窄。

之不過，梁繼昌曾公開為翁健拉票，唔係應該有所「加持」咩？黃就話事後睇返，令人感覺梁嘅「加持」好似「死亡之吻」，本身佢見到梁為翁公開站台，仲感到壓力倍增咁話喎。

話時話，政府前年褫奪梁繼昌嘅議員資格，加上早前泛民對選舉主張「躺平」，所以選舉結果係咪反映梁出嚟「加持」，反而連累咗翁健？抑或翁健攞到逾千票，已經受惠梁出嚟「加持」，激起泛民出嚟投票呢？

立法會下月開鑼，作為會計界代表，黃話業界最關注就係早前通過嘅《2021年財務匯報局（修訂）條例草案》，該條例將部分規管權力由會計師公會轉移至財匯局，包括就執業單位進行查察、調查同紀律處分，同埋就會計師執行調查同紀律處分職能等。佢話以往會計師公會有規管權，業界都「做慣做熟」、明白準則係點，但依家財匯局變相身兼查察、調查同埋處分工作，大家就擔心權力過大，同埋欠固定準則喇！

講到日後做多一份工，點分配時間？佢話平日工作都好忙，好少有真正嘅放假時間，仲預料要將7成時間分配畀議會呀！不過，到真係得閒嘅時候，佢就會去醫療輔助隊到幫手喇，事關佢已經服務20年，仲曾經有救人嘅經歷添！