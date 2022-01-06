被指當區議員義工時向求助者索酬　警員獲判無罪

一名患精神分裂及思覺失調警員，在休假期間為區議員做義工，被指向因租務糾紛求助區議員的業主、租客以及地產經紀索取合共2400港元的報酬，被控3項代理人索取利益罪。涉案警員否認控罪，經審訊後，裁判官杜浩成今天（6日）在觀塘法院裁定被告所有控罪不成立。裁判官指出庭作供的區議員、業主、租客及地產經紀均不誠實可靠，多項說法匪夷所思。裁判官又指控方對於被告有可能犯案的方向從嚴處理，相反對於證人可能干犯更多罪行就視而不見。

本案37歲被告陳家霖，被控於2020年10月22日，作為代理人，即區議員謝淑珍的義工 ，在處理一宗工廈單位的租務糾紛時，分別向涉事業主李佩君、租客雷曉程及地產經紀李菊洪各索取800港元，合共2400港元，作為協助處理涉及3人租務糾紛的報酬。

裁判官在裁決指，被告多次提出調查過程不公平，均屬有理有據、合情合理的挑戰。裁判官又稱為被告感到不幸。他在結案陳詞階段亦曾提出質疑，指案中業主可能有涉嫌串謀使代理人收受利益、或妨礙司法公正之嫌。

案件編號：KTCC 1136/2021