房委會通過新一期居屋綠置居　合共13,619單位

房屋委員會資助房屋小組委員會今(6日)開會通過新一期綠置居以市價41折出售3屋苑，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑及馬鞍山錦柏苑，涉及4,693個單位；以及新一期居屋以市價 51折推售7個屋苑，包括觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑、北角驥華苑、東涌裕雅苑、土瓜灣冠山苑及啟德啟欣苑。會上亦通過收緊新一期綠置居及居屋轉售限制，及以特快公屋編配計劃，向申請公屋約一年或以上人士推售上一輪綠置居近500個「貨尾」單位，即位於青衣的青富苑。

至於居屋白表家庭入息上限是66,000港元，資產限額則為185萬港元，較上期放寬15萬港元。一人申請者入息及資產上限減半，分別是33,000港元及92.5萬港元。

至於綠白表配額方面，則沿用去年標準，維持四六比，並預留給家有長者優先選樓計劃的配額有約2,700個，一人申請配額有約900個。而白居二方面，家庭及一人申請比例是九一比。

小組主席黃碧如表示會進一步研究資助房屋能否引入漸進式按揭，進一步滿足市民置業願望，但今年內未有充足時間做到。談及綠置居單位面積較細，黃稱綠置居由公屋選址中挑選，單位需滿足各類型申請者，故有細單位亦屬正常，但未來會盡早挑選綠置居項目，以便再做設計。

至於今期綠置居及居屋項目為特首繞過房委會率先公布詳情，黃指房屋為特首關心議題，十分理解並歡迎有關做法。