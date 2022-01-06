認於元朗「私了」途人　油漆工作供稱無意嚴重傷人

2019年9月21日，大批市民到元朗聚集示威，有2名途人途經現場遭「私了」，被人打至頭破血流。一名有份參與「私了」的油漆工人，今天（6日）於區院承認非法集結、暴動及蓄意傷人罪，並就求情方面作供。他今天作供未畢，將於明天繼續。

28歲被告陳澧圖（又名陳楚峰），承認於2019年9月21日，在元朗形點商場非法集結；及在9月22日在元朗康樂路輕鐵站一帶參與暴動，和蓄意令張灌雄受傷。控方指被告過往有6項與不誠實有關的刑事紀錄，案發前數月才出獄。同案另2名被告，參與私了的張裕泰（32歲）及參與非法集結的羅曉鋒（18歲）早前已認罪，分別被判囚40個月及入勞教中心。

案情透露，2019年9月21日晚有大批市民在元朗形點商場集會，包括被告在內的一批人士及後在形點II續集結，並干擾港鐵閘口的消防警報燈及煙霧探測器等設施。被告並與他人把餐廳椅子等搬往欲堵塞閘口，又損壞一餐廳的8組閉路電視鏡頭。翌日凌晨，示威者由元朗站逐漸移往元朗市中心方向，期間途人李德忠（52歲）被截停，被指摘曾撕去「連儂牆」上的文宣，並遭人圍堵、辱罵及襲擊，李後雖登上的士，但再遭人拉落車，被告期間則有以手與他人拉李落車。李事後被送院，其頭部需縫7針。

其後，示威者指摘另一名途人張灌雄（38歲）在現場拍攝，故追打張，張跌倒後被拳打腳踢，有人又以金屬棒襲擊張，被告期間則腳踢張身體4下。張被打得俯伏在地，事後被送院，其前額及頭皮需縫共16針。被告數日後被捕，他警誡下指相信李只是街坊，本想叫其他人不要襲擊李，但因聞到胡椒噴霧而離開了該處。他承認因聽聞張襲擊示威者，感憤怒下而腳踢張，後因見張傷勢嚴重，便站在一旁旁觀。

被告的證供就指，他看見李德忠遭圍堵時，只想幫李登上的士離開。雖李車後示威人士卻圍住的士，他擔心的士司機受驚而誤踏油門誤傷他人，才把李拉落車。及後他見張灌雄踏單車經過，並指罵在場人士「曱甴」，又襲擊一名年輕人，示威者才追打張，他亦因衝動而踢了張4腳。及後他見張頭破血流便停手，強調自己沒意圖嚴重傷害張。

案件編號：DCCC 183/2020