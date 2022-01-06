政Whats噏：議員任內跟進小西灣建站　梁熙：辭去外間工作　

新一屆立法會中有逾半議員屬新面孔，大眾都要啲時間先可以認得晒所有人。不過，其中一位議會「新丁」梁熙（Edward）就因為口誤，將爭取建「小西灣地鐵站」講成「西灣河地鐵站」，惹起熱議而「出名」。佢就話正式履新後第一件事，就會請立法會秘書處就建站做深入報告。由於身份唔同咗，工作量都大增，佢就打算辭去原本酒店管理嘅工作，專注地區事務。

Edward雖然被外界嘲笑將「小西灣」講成「西灣河」，但都好高興小西灣建地鐵站嘅議題得到社會關注。佢又話秘書處喺任內可為每位議員就關注議題作深入研究，希望喺今屆取得報告後，可以進一步提出建站建議及訂立時間表。隨住未來處理立法會事務及落區嘅時間增加，佢話將會辭去現時工作，做「全職」議員，笑指希望喺遞交議員個人利益登記表日期截止前可以「辭晒職」咁話。

至於新一屆議會安排比較特別，由於立法會大樓唔夠空間為全體議員設辦公室，所以有議員就要喺中信大廈臨事辦公室工作。Edward話由於黨友劉國勳會接手前議員梁志祥嘅辦公室，所以佢就會使用劉原本嘅房間，直言望住辦公室外嘅草地好舒服，又話比起要經常往返中信及立法會大樓更方便。