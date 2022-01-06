警油麻地冚非法賭檔　拘8男女兼違令被票控

油尖警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，今日(6日)下午約4時進行反非法賭博行動，突擊搜查油麻地彌敦道503號一單位，搗破一個懷疑非法賭檔，檢獲4部釣魚機及1,000港元現金。

行動中，警員拘捕一名59歲男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。另外5名男子、1名女子及1名內地女子，年齡介乎24至48歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章)，警員遂向他們發出定額罰款通知書。其中一名被捕男子亦涉嫌「未能出示身份證明文件」。被捕男女現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。