港鐵宣布寫字樓員工　下周一起分組輪流在家工作

新冠肺炎疫潮席捲全城，情況變化愈趨嚴峻，港鐵表示，因應最新事態發展，經審視後向全體員工宣布，將由下星期一(1月10日) 起實行特別工作安排，以降低病毒傳播的風險，並維持公司必要運作。

港鐵續稱，在有關安排生效期間，寫字樓員工將分組輪流在不同地點，包括不同的辦公大樓或在家工作，直至另行通知。組別及團隊主管須確保各個小組在特別工作安排下有效運作，而各同事均嚴格遵循既定輪值時間表上班。而同事在家工作期間，等同平日在辦公室工作一樣，須如常執行工作職務。公司每兩星期會審視有關安排，並按實際情況作出調整，及適時與員工溝通。

自新冠疫情爆發以來，港鐵一直要求全綫車站員工當值期間配戴口罩、每天上班前需量度體溫，同時亦已提醒同事注意個人衛生及健康，如有不適應盡早通知上級及求醫。港鐵十分重視乘客和員工的安全和健康，會繼續密切監察有關情況，並按實際情況適當調整安排及適時向員工公佈最新消息。