東方日報A1：畀面派對爆確診　12高官騰騰震

新冠肺炎復熾，港府「只許高官赴宴，不許百姓堂食」，卻其身不正爆出大醜聞，日前有政界名流大搞宴會廣邀賓客，多達12名高官出席百人疫宴。行政長官林鄭月娥昨日公布，確認民政事務局局長徐英偉列作初步確診個案緊密接觸者，須送往竹篙灣檢疫中心隔離。另發展局政治助理馮英倫同為密切接觸者須送檢，亦有多名議員同樣出席宴會要進行檢測，政總及立法會昨日全面清潔消毒。林鄭對高官未能以身作則，疫下仍出席大型聚會感到失望，點名批評民政事務局局長徐英偉，直言對其有適當行動。有學者則怒斥港府防疫措施對市民苛刻，但官員卻夜夜笙歌！

選委洪為民在本周一（3日）於灣仔灣景中心舉辦逾百人的生日派對，現場有不少官員及議員出席活動，惟宴會中有一名女性參加者其後因有家人確診，被列為密切接觸者，送往竹篙灣檢疫中心後初步確診。而活動當日以「流水席」形式舉辦，該人約晚上9時30分抵達洪的生日派對，期間有佩戴口罩，並短暫逗留，放下生日禮物便離開。

林鄭月娥指出，徐英偉列作初步確診個案緊密接觸者，被安排入竹篙灣檢疫中心。同場的還有另外9名高官，包括民政事務局副局長陳積志、財經事務及庫務局局長許正宇、副局長陳浩濂；創新及科技局副局長鍾偉強、政治助理張曼莉；政制及內地事務局副局長胡健民、警務處處長蕭澤頤以及廉政專員白韞六，他們證實晚上9時30分前離開，故並非密切接觸者。據了解蕭當晚6時到場，約半小時後離開返回警察總部。而最後一位未能確認的高官，即入境事務處處長區嘉宏將交由衞生防護中心調查。

其後發展局政治助理馮英倫亦證實有份出席，被列為密切接觸者送去檢疫中心，他事後向大眾道歉；教育局政治助理施俊輝亦有出席，稱晚上7時前已離開。

林鄭承認，對有官員在變種病毒Omicron進入社區後仍出席大型聚會，感到十分失望，尤其是徐英偉，在宴會逗留全晚，將自己置於風險之中。她指，抗疫工作持續這麼長，很多人努力抗疫，作為政府主要官員更應以身作則，盡量避免出席有風險的私人聚會，而這些並非公職上要求出席的活動，官員要為自己的行為負責。又指並非由她為每一位同事行為負責，對於官員表現不佳，僅稱會有適當行動。徐英偉其後則在社交平台貼文認錯，稱作為問責官員應更警惕，以防疫為首，更一度將頭像換成黑色。

此外，林鄭表示晚宴增加衞生防護中心的工作負擔令人沮喪，指涉事的食肆屬於D類食肆，政府會嚴肅跟進活動有否違反防疫規定，包括所有賓客是否已接種疫苗，如發現違規會採取適當跟進。

根據政界流傳的生日派對圖片，洪為民在現場興奮高歌，搭着一名女子膊頭，疑為第四界別選委、香港菁英會前主席曾鳳珠。除政府高官外，出席活動的還有多位新上任議員，其中包括陳仲尼、陸瀚民、邱達根、葛珮帆、何君堯、陳沛良及吳傑莊等人，均須進行檢測。

至晚上，洪為民發表聲明，表示對宴會活動影響防疫深表歉意，又透露中招女子當晚出席聚會約45分鐘，期間無參加聚餐，當時大部分賓客已離開。

香港理工大學專業及持續教育講師陳偉強狠批，政府禁堂食、對市民苛刻，但官員就沒有以身作則，反而夜夜笙歌！他又指政府內部上樑不正下樑歪，今次聚會多位高官出席，可見官場文化在疫情期間仍持續，又指「去幾耐」不是重點，反而疫情期間官員出席此類活動就是最大問題，難免市民對政府抱有怨言，是大眾絕不能接受的。

他又指，港府官員在抗疫期間應避免交際活動，加上民政事務局有防疫角色，事件令香港在國際社會上感到蒙羞。去年英國有衞生官員已因違反防疫規定辭職，認為徐英偉只是道歉並不足夠，理應引咎下台。另外林鄭在國泰違規事件上狠批高層以「未必知道每名員工行為」企圖逃避責任，但今次卻僅稱「失望」罷了，批評林鄭雙重標準。

對於港府在收緊防疫措施上過於強硬，未有顧及市民需要，陳認為當局應系統地公布確診者的情況，讓公眾清晰了解Omicron對患者造成的影響。

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