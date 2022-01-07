你要知：狂打乞嗤好辛苦 醫生教你紓緩鼻敏感

接觸到敏感源會導致鼻敏感，日常生活中有甚麼是元兇？

正值冬天，總會聽到身邊有人狂打乞嗤，又或者擤鼻涕等情況，不禁令人疑惑自己是患上傷風感冒，抑或是鼻敏感。可是鼻敏感難以斷尾，長期痕癢或許會影響生活，想知如何避免同紓緩鼻敏感？耳鼻喉專科醫生盧廸聰教你點樣做。

盧指，鼻敏感一般會引起一個或以上症狀，例如鼻塞、打乞嗤或痕癢，同時可能會令眼睛出現痕癢、流眼水及紅腫等情況，氣管亦有機會不適和敏感，「鼻敏感會是季節性、全年無休，或者接觸到敏感源才會發生。家居最常見的致敏源包括塵蟎、霉菌、蟑螂或者小動物等。」

鼻敏感始終屬慢性疾病，不難發現自己「中招」，盧建議應避免接觸敏感源，「家居清潔，將屋企入面嘅塵蟎減到最低，要經常吸塵，唔好有經常積塵嘅家居物件，毛公仔係最多塵蟎。舊書或者堆積如山的舊衣物，都是塵蟎的來源。」由於鼻敏感是身體對致敏源產生反應，盧直言一般不能斷尾，「不過會有啲免疫治療，完成療程後，有機會會對敏感源產生免疫作用。」

要紓緩鼻敏感，盧表示可以利用生理鹽水清潔鼻腔，「生理鹽水可以沖走鼻腔入面嘅敏感源，減少或者接觸唔到敏感源，繼而希望減少鼻敏感症狀。」而生理鹽水下一步，是高鹽的礦物鹽水，鹽分比生理鹽水高，「除清洗鼻腔之外，還有輕微消炎作用。如使用後仍未達到理想效果，就可能要服用敏感藥。」

打掃家居容易接觸敏感源，盧建議戴上口罩能有助阻隔，「民用口罩嘅密度係3微米，常見嘅花粉、塵蟎、空氣污染或霉菌大小，都大於3微米，屋企嘅口罩足以幫助阻隔經常接觸到嘅敏感源，而引發的鼻敏感。」