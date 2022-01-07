旺角掃黃檢毒拘6人　17歲仔用相片截圖代替安心出行被捕

旺角警區行動組、刑事調查隊、反三合會行動組、牌照組、特別職務隊、西九龍總區機動部隊(PTU)聯同食物環境衞生署人員，昨日(6日)晚上展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊巡查區內多個地點，打擊與三合會相關的犯罪活動。

警方在該區一間賓館，檢獲約0.2克「可卡因」，3男2女(17至36歲)涉嫌「藏有危險藥物」、「未能出示身份證明文件」，以及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等；另外，賓館內8名顧客亦未按法例規定在進入處所前掃描安心出行，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》(第599F章)。警員已向有關顧客發出定額罰款通知書(告票)及向其負責人發出傳票。

同時警方在上海街搗破一個賣淫場所，檢獲一批證物，包括避孕套及毛巾，拘捕68歲男主持，涉嫌「管理賣淫場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

另外、警員在通菜街一食肆發現一名17歲男食客，使用相片截圖代替「安心出行」應用程式，欺騙職員進入食肆用膳，他涉嫌「使用虛假文書」被捕，已被扣留調查。

此外，25歲女子在旺角區一間遊戲機中心內，未能按法例規定出示有效安心出行記錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》(第599F章)。警員已向她發出定額罰款通知書。

人員亦在4間食肆發現有員工未有正確佩戴口罩及有關負責人沒有確保場內顧客使用手機掃描「安心出行」二維碼。警方及食環署人員亦已向有關食肆負責人及員工發出傳票及定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。