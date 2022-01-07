鴨脷洲漁安苑碧安閣720居民完成強檢　無確診個案

政府昨日（1月6日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時起限制在鴨脷洲指明「受限區域」（即鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座））內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府今日（1月7日）上午約6時30分完成強制檢測行動，截至今日凌晨零時，約720名居民接受檢測，當中沒有發現確診檢測個案。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約280戶，當中約30戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

此外，政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午8時起限制在大埔指明「受限區域」（即大埔舊墟直街4-20號美新大廈，不包括位於美新大廈地下的商鋪及1樓至3樓的安老院）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府今日上午約6時45分完成強制檢測行動，截至今日凌晨零時，約490名居民接受檢測，當中沒有發現確診檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約170戶，當中約20戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。