官員夜夜笙歌爆疫慌　議員批徐英偉行為不恰當　促予懲處

港府昨(6日)爆出「只許高官赴宴，不許百姓堂食」大醜聞，事緣日前選委洪為民大搞宴會廣邀賓客，多達12名高官出席百人疫宴，民政事務局局長徐英偉亦在場，惟事後揭發1名初步確診者在席，徐列作緊密接觸者須送往竹篙灣檢疫中心隔離。議員狄志遠今早(7日)在電台節目批評，事件並不恰當，反映相關人士警惕性不夠，有關官員亦不是必要出席，作為官員應該以身作則。

狄認為事件帶來很大震撼，連立法會會議會否受影響亦未知，又形容今次是官員的集體行為，促相關官員開誠布公交代，不要遮遮掩掩，做得不對便應該有懲處。對於有意見指徐英偉應否被問責，狄認為不能只粗疏表示是否應下台，應交由特首處理。

行政會議成員葉劉淑儀表示，今次事件「幾嚴重」，徐英偉繼續擔任局長很有問題，因為會受到傳媒等質疑，但他本人已道歉，暫時沒有其他事情可做，本屆官員任期亦只餘下幾個月，另覓人選不容易。她認為官員前往宴會，短暫道賀後離開是無可厚非，但留下吃飯則有點浪費時間，官員應該善用時間多看文件、做政策研究，甚至落區。

至於當日有份出席活動的科技創新界議員邱達根證實，由於他與初步確診者同一時段出席，需要到竹篙灣檢疫中心檢疫21天，他昨晚已完成檢測，結果證無染疫。他反駁雖然知道變種病毒Omicron肆虐，但當時政府仍未收緊社交距離措施，因此不認為當日不應出席，又形容是正常的社交活動。他又稱，當日是立法會議員的宣誓日，在場人士祝賀他就任，需要逐一道謝，很難離開現場，但於對無法參與接下來的立法會會議感到遺憾。