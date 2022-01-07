梁子超憂收緊防疫難斷毒鏈　斥高危期官員仍赴宴「㷫火頭」

Omicron變種病毒殺到，正當港府今日(7日)凌晨起收緊包括食肆在內各類場所限聚措施，卻爆出日前多達12名高官出席百人宴會，事後揭發1名染疫者身處其中，有份到場的民政事務局局長徐英偉亦列作緊密接觸者須送檢隔離。呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目表示，該宴會傳播風險幾高，需視乎有關初步確診患者的病毒量、在場活動及除下口罩有多長時間等，強調社區內已經「火頭處處」，目前最重要是「救火」，而不是分散注意力至次要地方，他批評政府及社區仍未有危機感。

梁形容，Omicron變種病毒的傳播速度非常恐怖，以染疫國泰空姐和她的媽媽為例，在一周內就衍生出多宗個案，又提醒市民，不要以為當局宣布「快、狠、準」收緊防疫就有用，因為病毒不會在晚上6時後才出現，市民就算戴了口罩亦不代表「刀槍不入」。他又指出，未來兩周是控制疫情的關鍵期，如果病毒進入社區，傳播就會開始模糊，疫情便會失控，因此成敗在這兩星期，市民須合作多留在家。