49處所納入強檢名單　洪為民派對餐廳等上榜

港府今日(7日)公布最新的強制檢測公告，要求於指定期間曾身處49個指明地方的人士，接受2019新冠肺炎病核酸檢測，包括多個食肆、街市和體育館。榜上有名的包括灣仔灣景中心大廈1樓10號鋪的Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant，是選委洪為民舉行生日派對的餐廳。

至於染疫國泰空姐所延伸至的「維園跳舞群組」，患者多數集中在銅鑼灣和北角區，故附近有多個地方上榜，如曾身處於銅鑼灣維多利亞公園第55屆工展會、銅鑼灣皇冠假日酒店2樓御寶軒、皇室堡6樓富軒、電氣道142號銅鑼灣街市、北角電氣道大快活、北角城市花園泰金香小廚等。名單還有早前確診印傭曾到過的教堂和宿舍，即北角海景大廈Bethel Fellowship Limited和北角利都樓。

鴨脷洲漁安苑碧安閣昨日亦有初步確診案例，區內附近亦有不同食肆上榜，如利東商場二期薩莉亞意式餐廳和鴨脷洲大街-麥當勞。此外，除了食肆，多個街市和體育館都牽涉在內，如維園工展會、銅鑼灣街市、黃泥涌街市、鴨脷洲街市、大埔大元街市、黃泥涌體育館、鴨脷洲體育館，和大埔太和體育館也上榜。