去年檢測875個冷卻塔水樣本　21個退伍軍人桿菌超標

機電工程署今日（7日）公布，去年全年署方例行監察巡查，以及協助衞生防護中心流行病學調查，共檢測875個淡水冷卻塔水樣本，涉及587座建築物，當中退伍軍人桿菌總濃度等於或超過上限值(即每毫升1,000菌落），以及發出「妨擾事故通知」的水樣本數目共21個，而退伍軍人桿菌總濃度介乎每毫升10菌落至每毫升1,000菌落之間的水樣本則有185個。

機電署同時公布過去3個月因退伍軍人桿菌總濃度被驗出等於或超過上限值，而收到「妨擾事故通知」的冷卻塔所位處的建築物地點。3個超標冷卻塔分別位於上水石湖墟龍琛路70號、旺角奶路臣街38號麥花臣匯及深水埗南昌街195-199號鑽石樓，俱於去年10月被驗出退伍軍人桿菌，當中以「深水埗鑽石樓」為榜首，其退伍軍人桿菌總濃度達每毫升約4,210菌落，而旺角麥花臣匯每毫升則有約2100菌落，3冷卻塔已進行消毒，減除妨擾狀況完成；11月及12月則沒有個案。

而位於觀塘開源道55號開聯工業中心A座的冷卻塔，於去年11月被驗出退伍軍人桿菌總濃度達每毫升約3,400菌落，該冷卻塔已進行消毒，減除妨擾狀況完成；12月則沒有個案。

機電署提醒淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，應按照該署發出的《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌的孳生。