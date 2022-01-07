工廈無牌賭場案　保險員阻撓警員執法獲判罪脫

警方去年4月在工廈單位破獲非法賭檔，1名警察早前承認營辦賭場罪，被判社會服務令。同案另1名被告則涉嫌在警方行動中，伸手阻擋警員前進，因而被控阻撓警務人員進入處所。他否認控罪，經審訊後，今早(7日)在九龍城法院獲判無罪。暫委裁判官潘兆斌指，雖然被告行為極可疑，亦屬自招嫌疑，但案發過程歷時短促，只為警員帶來不便，未足以構成阻撓。

本案30歲被告楊梓豐，報稱任職保險從業員。他被控於2021年4月10日，在觀塘道404號時運工業大廈14樓D室，阻撓警員陳汶浩進入處所。同案任職警員的被告吳衍鋒，則於今年10月承認營辦賭場及明知而容許受禁群組聚集，被判240小時社會服務令。

警員陳汶浩早前在審訊時供稱，當晚他與隊員行動時，他先打開鐵閘，擬推開玻璃門進入單位，期間被告站在玻璃門前，伸手企圖推他胸口。他隨即伸手推被告的肩，結果被告沒有推到他。

裁判官裁決時指，本案中的警員是在進入處所後才遭被告阻撓，與控罪所指阻撓進入處所不符。另外，被告所作的阻撓行為歷時僅約10秒，警員只需用右手一推已經反解，警員沒有因此停步，被告亦無進一步反抗。法庭認為被告的行為只令警員不便，或令警員稍加費力，未達到控罪中阻撓的標準，何況本案沒有證據顯示被告何時站到警員身前，法庭不能排除他是一直站在該位置，而非刻意阻擋，因此裁定被告罪名不成立。

案件編號：KCCC 2406/2021