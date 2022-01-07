6間資助大學盈餘增　港大升2.4倍達34.4億元

新冠肺炎疫情影響大學財政，根據8間資助大學最新年報中的財務報告披露，有6間大學於2020/21年度盈餘錄得增長，其中以香港大學盈餘為最高，屬八大之冠，達34.4億港元。中大則因利息及投資淨收益飆升，盈餘增至約29.4億港元，僅次港大。

根據本港8間資助大學最新的財務報告，於2020/21年度(截至去年6月)，8間大學均錄得盈餘，以港大2020/21年的度盈餘額達34.4億港元計算，其增長為2019/20年度的2.4倍。港大財務報告形容稱，是「反映市場復甦和內部節約成本的成果」。

中大於2020/21年度盈餘為29.4億元，比2019/20年度上升8.9億港元，盈餘增長僅次於港大。財務報告曾提及，2年內受疫情的影響，導致報讀教資會和非教資會資助課程的學生人數下跌，令2020/21年度總課程收入減少。

不過，報告又提及到受惠環球經濟持續復甦、投資意欲改善和新冠疫苗效用獲認證，利息及投資淨收益由去年3.9億元升約18.5億元至22.48億港元，又指疫情下多國實施旅遊禁令，令學生交換計劃支出減少，師生防疫措施相關開支亦較疫情初期回落。

教育大學2020/21年度盈餘是八大之中最少，更較2019/20年度的2.7億元起下跌了1.9億港元，至0.8億港元。教大財務報告稱，致總收入減少是「疫情為該校以至整個教育界帶來的影響」，當中學費、課程及其他收費總共減少了4400萬港元，減幅來自非教資會資助課程。此外，教大的支出更有所增加，於教學、學術及研究費用方面增加至13.3億港元，當中包括了「因應疫情而實施的特別舉措」。