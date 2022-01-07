海洋光譜號取消5航團　受影響旅客獲全額退款

港府自今日（7日）起，收緊防疫措施，為期一連14天，當中包括暫停郵輪營運及公海遊。因應政府收緊社交距離措施，皇家加勒比決定取消原定於2022年1月6日、9日、12日、14日和17日出發的海洋光譜號航程。已預訂上述航程的旅客將被安排全額退還已支付的郵輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目。

皇家加勒比重申，自2021年10月開辦香港公海遊以來，海洋光譜號並無任何新冠肺炎確診個案，故取消上述航程乃跟循政府的預防措施。皇家加勒比國際遊輪大中華區總裁Bert Hernandez又表示，皇家加勒比致力為希望重拾旅遊時光的香港居民，帶來難忘假期和屢獲殊榮的郵輪體驗，而社區和旅客對公海遊航程反應亦相對熱烈，令其非常鼓舞，惟令人對目前發生的情況感到遺憾。

皇家加勒比將繼續關注事態發展，並與有關當局密切合作，為1月21日的復航做好準備。在這段期間，海洋光譜號的全體船員會一如以往嚴守制定的健康及安全措施，遵從所有本地的防疫政策及法規，包括減少載客量、登船前檢查所有旅客及船員的健康狀況、提高清潔和消毒標準、擴大專家醫療護理、提供100%新鮮及已過濾的空氣以及制定更完善的口罩措施。

現時海洋光譜號的航程只限香港居民參與，以及所有船員及12歲或以上乘客必須在出發前最少14天前已完成接種新冠疫苗，及所有船員及乘客，包括未符合疫苗接種歲數的小童在內，必須提供陰性檢測證明和作出健康申報。