上年為香港有紀錄以來最暖一年　全年平均氣溫攝氏24.6度

2021年是香港有記錄以來最暖的一年。天文台今日（7日）公布，上年年內有11個月較正常溫暖，其中3月、5月及9月的平均氣溫分別錄得破紀錄的攝氏22度、攝氏29度及攝氏29.7度。而全年平均氣溫為攝氏24.6度，較1991至2020年的正常值高攝氏1.1度，或較1981至2020年正常值高攝氏1.3度。全年平均最高氣溫及平均最低氣溫分別為攝氏27.5度及攝氏22.6度，亦是有紀錄以來最高。

天文台於5月23日錄得的全年最高氣溫達攝氏36.1度，是有紀錄以來其中一個第3高。全年熱夜數目為61天，而酷熱天氣日數則為54天，兩者均是有紀錄以來最高，打破2020年創下的紀錄。天文台又於1月8日錄得全年最低氣溫攝氏7.7度。全年寒冷天氣日數為13天，較1991至2020年正常值少2.2天，或較1981至2010年正常值少4.1天。

雨量方面，上年全年雨量為2,307.1毫米，較1991至2020年正常值2,431.2毫米少約5%。年內天文台曾發出6次紅色暴雨警告，以及2次黑色暴雨警告。全年有41天雷暴日，較1991至2020年正常值少1天。