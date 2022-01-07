貨櫃流動接種站供不應求　市民打針要排隊取翌日籌

首個以貨櫃箱形式運作的新冠疫苗流動接種站今日(7日)啓用，首3日先在黃大仙廟宇廣場提供打復必泰疫苗的服務。早上9時半所見，距離開放時間尚餘半小時，已有數百名市民等候，有打針人士坦言是因為政府谷針才打第1針；亦有人指當局安排不足，早前打不通預約電話，今日等待近一小時才得悉即日籌已派完。負責人表示，今日開放時間會延長至晚上7時，明日亦會加長至早上9時至晚上7時，另會多加一日(10日)為黃大仙居民打針。

市民黃生等待約40分鐘已可打第一針，因他早幾日成功致電預約。惟他表示，打1針全因政府近日「谷針」要求，而非自身意願，怕將來未打針難以接送孩子上下課，及擔心平日外出活動受限，無辦法下迫於無奈。

另一名打了一針復必泰的占女士表示，因自己有長期病，亦曾打流感針，諮詢醫生意見後，今日才打新冠疫苗。她指在貨櫃內打針，注射站大細、溫度等均沒有特別問題。

翁女士則稱，9點半已到接種站，等了約2小時，接近11時排到接種站隊頭才得悉即日籌已滿額，只能取翌日籌。她認為安排不周，曾致電預約打針，電話熱線卻未能接通，令她要即場排隊，現場工作人員又未能及時通知市民即日籌已滿額，「辛苦老人家排咁耐。」

而10時開放的貨櫃接種站，接近10時10分已有工作人員示意即日籌滿額，25分開始舉牌向排隊市民示意，截至11時半已經只剩餘少量翌日籌，工作人員更向市民表示可拿取第三日（即本月9日）的籌。營運接種站的康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，市民踴躍打針，貨櫃旁已加設幾個帳篷接種站，應付龐大需要。他負責營運的接種中心，未來兩星期的預約亦已爆滿。

流動貨櫃接種站未來將於深水埗、上水、西貢及慈雲山為市民服務，開放時間由早上10時至下午5時，最後即場報名時間為下午4時半。