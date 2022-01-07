售貨員推倒誤殺六旬漢案續審　目擊證人作供

服裝店售貨員被指在中環天星碼頭推跌六旬漢，在對方不治後被控誤殺之案件，今天（7日）繼續於高院審訊，控方播放被告梁清言與警方的錄影會面紀錄。被告稱當日參加遊行後去坐船，死者打尖插隊排在他後面。被死者打尖的2名女子與死者爭執，被告則轉身叫死者返回後面排隊，並以粗口罵死者。死者於是踢被告，被告才再轉身推死者一下。被告又稱其後警方無要求他留下，他才乘船離開。

現年28歲的被告梁清言，被控於2019年6月18日非法殺死當時63歲的周鎮和。被告於錄影會面指事件在2010年6月16日晚上9時許發生，他指死者比他高，當時手持啤酒貌似喝醉。死者與2女子爭執初時他並無理會，但後來死者以手撥開2女，他便轉身向死者說：「排隊啦阿叔」並以粗口罵死者。死者回應稱：「唔使講老母呀？！」他則續叫死者回後面排隊，便轉身沒再向着死者。

被告稱其後感到右邊臀部被踢了一下，他轉身見到死者神情兇惡，遂以雙手推死者近鎖骨位置一下，死者撞到一名女子後倒地沒有再動。被告稱其後有人替死者急救，死者有恢復意識並大聲呼吸。警方及後到場但無要求他留下，他遂與女友乘船離開。他到6月20日從女友的訊息得知死者不治，他曾打算自首，但先被警方拘捕。

控方今早又傳召當日站在被告與死者身後的目擊證人作供。女文員劉彥容供稱，她見到死者打尖，並以粗言穢語反指2名女子插隊，站在死者前面的被告遂轉身與死者口角。之後她亦看到死者踢被告。之後被告轉身，死者就向前靠向被告，被告情緒激動推了死者一下，使死者撞到身後另一女子後倒地。另一名目擊證人廖建葆則稱，他見到被告踏前一步推死者胸口，使死者退後3步後腦着地。他形容被告當時面容繃緊且表情憤怒，推死者的力度不輕。

案件編號：HCCC 128/2020