政府谷針危及長者　醫學會指有長者有理冇理都接種

新冠肺炎變種病毒Omicron引發第5波疫情，社區出現多條隱形傳播鏟。香港醫學會今日(7日)表示，近日求診者有3成人對打針有顧慮，包括長者及長期病患等人士，他們因擔心身體狀況而「想拖耐啲」。有患者即使接種第1針後心肌酵素急升數倍，有機會出現心肌炎，仍被建議接種第2針。該會建議衞生署或醫管局設立檢查中心，讓市民檢查身體是否適合接種疫苗，以解憂慮。

傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，病人對打針的意向多分為3類，前兩者為「死硬派（堅拒打針）」及「hea住打（政府話打就打」)，而最令人擔憂的是第三類，即部分長者在知道政府強制要求進入食肆者須打針後，便「唔理自己有乜病」，為了可以飲早茶而「衝出嚟打針」。若有不穩定三高、長期病患或有隱疾的人須小心評估身體情況。

曾祈殷又稱，近日多間疫苗接種中心大排長龍，政府「低估了好多市民一日三餐都要出門食飯」。若政府希望提高接種率，便須增加接種中心的數量，尤其是由內地及德國合研的復必泰疫苗接種中心，他希望政府可以研究開放私家醫院接種。另外，曾亦擔心外傭及機組人員對疫情的影響，希望政府可加強該兩類群組的防疫措施。

傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠則強調，若要對抗Ominron病毒，則需市民「打曬3針」，因為香港現時只有約70%人士打了第一針並不足夠。陳又擔憂疫苗不足，早前政府只購入了1,500萬針疫苗，若要全港市民接種3針，起碼需要2,000萬劑，擔心若政府再不加購疫苗，會引起市民的恐慌。

作為兒科醫生的陳以誠又指出，西方國家已有數據顯示，5至11歲小朋友感染Omicron及入院的人數較Delta變種病毒高3倍，促政府盡快降低小孩接種疫苗的年齡。