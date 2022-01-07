6男女涉2019平安夜非法集結　准保釋候訊

2019年平安夜全港多區商場有人發起「和你Shop」示威，5男1女被指當晚在旺角朗豪坊非法集結，事隔逾2年後，6人現被控參與非法集結、襲警、拒捕、阻差辦公等共8罪，案件今天（7日）在西九龍法院提堂。6名被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件及法律意見。署理總裁判官羅德泉將案件押後至2月4日和3月7日再訊，各人准以2000港元保釋，期間不得離港及須每星期到警署報到。

6名被告為案發時22歲的女教師蔡芷珺、35歲文員羅家強、23歲電梯維修員馮志威、21歲電梯維修員梁宇正、23歲男侍應崔泓力及18歲學生麥承軒。控罪指，6人於2019年12月24日在旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓中庭與其他人一起參與非法集結。另外，蔡被控於同日同地襲擊警員10186及警長33641；羅被控故意阻撓及抗拒警署警長50203；馮被控抗拒警長48519；梁被控故意阻撓警員20294；麥被控抗拒警員10186。

案件今天應辯方申請，押後至3月7日再訊；惟梁宇正將於2月底年滿22歲，辯方申請梁提早在2月4日再訊，令他有更多判刑選項，獲裁判官批准。

案件編號：WKCC 114/2022