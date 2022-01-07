入境處反黑工行動拘24人　包括14名假難民

入境處一連4日(3日至6日)在各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，共拘捕19名懷疑非法勞工及5名涉嫌聘用非法勞工的僱主，當中包括14名來自越南、巴基斯坦及印尼籍假難民黑工。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了20個目標地點，包括工場、工業大廈、裝修中單位、餐廳及零售店舖等，共拘捕19名懷疑非法勞工及5名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工，年齡介乎25至54歲。當中8男6女，共14人是持「行街紙」的假難民。據了解，8男分別來自越南及巴基斯坦，從事洗碗及搬運工人，6女則來自越南及印尼，均從事洗碗工作。因涉嫌聘用非法勞工被捕的5名僱主，年齡介乎35至53歲。

入境處表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款50萬港元和監禁10年。