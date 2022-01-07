國泰空姐傳播鏈達4代傳播　源頭不明患者足迹遍港九新界

第5波新冠疫情大爆發，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(7日)新增33宗確診個案，其中27宗懷疑Omicron，26宗為輸入病例，另7宗為輸入相關：輸入個案包括1名德國抵港的機組人員，5人美國輸入，7人菲律賓輸入，8人從多哈抵港，另有英國、芬蘭等地抵港。另外，暫時錄得30宗初步確診。

張表示，1名初步確診的58歲女子，目前染疫源頭不明。她居於灣仔利順大廈，任職理貨員，到過港九新界多間萬寧、百佳、U購理貨。足迹包括灣仔街市、如意冰室、工展會等，暫時未發現明顯的感染源頭。另有1名32歲女士初步確診，於香港菁英會秘書處上班，居於柴灣邨。她曾與「洪門宴」群組確診女子(個案12838)於工展會門口談話約半小時，期間有除下口罩飲水，料當時中招。印傭群組亦持續擴大，1名居於跑馬地的印傭確診，她1月1至2日去過Bethel Fellowship Limited教會，曾見過早前中招的外傭(個案12805)。張竹君表示，Bethel Fellowship Limited教會有93個緊密接觸者，但居於將軍澳的印傭不在名單上，衞生當局需要再向教會確認出席名單。

今日新增確診包括，1名居於鴨脷洲漁安苑碧安閣的63歲男病人(個案12839)，上月30日到皇室堡15A樓東海薈•拉斐特餐廳用膳，與國泰空姐母親同場，他本月3日發病，5日驗出病毒。政府派人到場作煙霧測試，認為空氣從空姐母親吹向個案12839的桌子，反映互相感染風險高，當日現場有130名顧客，政府正透過八達通、信用卡等資料追蹤顧客。至於69個環境樣本全部沒有驗出病毒。

另有1名67歲女人確診，她1月1日曾與國泰空姐母親的密切接觸者(個案12806)於皇室堡富軒用膳，分開兩枱，出席者全部列為緊密接觸者，建議餐廳暫停營業消毒。曾於銅鑼灣社區中心跳舞，上月與空姐母親於陸田園用餐的62歲女子今日證確診，其丈夫亦已確診。1名73歲女病人(個案12860)居於北角城市花園，上月31日曾與空姐母親一起於銅鑼灣社區中心跳舞。

一名居於馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦萱閣(F座)的49歲女子確診，她是望月樓群組確診搭棚工(個案12654)的密切接觸者，該名工人曾於上月29日進入其單位做工程，料當時感染病毒。她1月1日已送入竹篙灣檢疫中心，昨日驗出病毒，今日確診。

初步確診個案方面，居於屯門測量師的4歲女兒亦中招，於屯門梁李秀娛幼稚園K2A班就讀，最後上學日為1月4日。同班同學有35名幼童及幾位老師全部須送檢，其餘不同班的學童及教師600人須檢測。另涉1名74歲男子，他居於太古城，於中信證券工作，為曾與空姐母親到陸田園用膳男子(個案12825)的同事，患者1月1日出席福建中學校友會，同場有逾百人，其後到百匯軒用膳，現場有60至70人。1名53歲女子亦中招，她本周一晚6時許至8時許出席過洪為民的生日派對，當晚9時半左右離開，料是香港電台主持楊子矜。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，截至今日錄得140宗Omicron個案，其中染疫國泰空姐母親(個案12754)衍生13個個案，產生最少3條傳播鏈，其中一條更出現4代傳播，個案以倍數上升，不排除社區已出現隱形傳播鏈。4代傳播個案為帶疫國泰空姐母女，兩人行蹤多多，直接引爆「維園跳舞群組」、「陸田園餐廳小廚群組」及「外傭群組」等。