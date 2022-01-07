生產力局﹕未打針人員收緊至3天1檢　提醒在家工作資訊保安

疫情持續升溫，香港生產力促進局今日(7日)公布，因應最新疫情，由下周一(10日)起收緊進入生產力大樓職員的防疫安排，未接種疫苗人員的檢測周期，由每7天一檢縮短至每3天1檢。另外，局方轄下的香港電腦保安事故協調中心，因應多間本地企業重啟在家工作安排，重述一系列保安建議作參考。

生產力局按政府下月24日落實的擴展疫苗氣泡計劃，當日起所有進入生產力大樓人士，須出示已接種最少1劑新冠疫苗紀錄證明。只有因年齡而未符合接種疫苗資格，或因健康原因不適合接種，並持醫生證明書的人士，可酌情豁免，毋須符合疫苗接種要求，但後者須向局方出示3個月內簽發的相關證明書，以及政府認可的醫療機構發出的72小時內無染疫檢測證明。

此外，生產力局建議員工切勿與他人共用工作裝置帳戶，應開設新獨立帳戶並使用另一組密碼，防止其他人任意讀取重要文件；安裝防火牆及反惡意軟件工具，並定期進行系統更新；確保連接的Wi-Fi的安全，更改路由器預設登入名稱和密碼，關閉自動連接功能，避免連接公共Wi-Fi。

如將數據儲存個人電腦，員工宜為敏感數據進行加密及備份；高警惕慎防網絡攻擊，黑客通常透過電郵、網站、電話短訊等，誘導受害者下載惡意軟件或輸入敏感資料，員工應保持警覺；嚴格遵守公司資訊保安指引。如發現任何可疑活動，應立即向IT管理員報告和求助。

企業方面，IT管理員應適時更新所有系統軟件；定期審視及更新資訊保安政策，指導員工應對最新網絡威脅；為安排在家工作員工提供設定好合適保安措施的流動工作裝置。