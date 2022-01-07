3人涉2019年6.12金鐘集結受審　警長稱逾200人堵路

2019年6月12日立法會處理《逃犯條例》修訂草案二讀，示威者當天早上起包圍立法會，及後金鐘夏慤道一帶爆發警民衝突。警方驅散時拘捕多人，其中3名青年被控參與非法集結罪。他們否認控罪，案件今日（7日）在東區裁判法院續審，警長供稱當天早上，逾200名示威者在夏慤道上搬鐵馬堵路，更有示威者向他的方向投擲雪糕筒。案件將於明天續審。

3名被告依次為羅兆赫（22歲）、馮智彬（28歲，廚師）及郭叡軒（22歲、學生）。控罪指3人於2019年6月12日於金鐘夏慤道近添美道一帶連同其他身份不詳的人非法集結在一起。

證人警長1223在未獲法庭頒發匿名令的情況下，獲裁判官批准宣誓時以警員編號代替姓名。他供稱案發當日早上8時許，他以軍裝巡邏出勤，佩備頭盔、盾牌及警棍，整個小隊前趕到金鐘夏慤道西行線近夏愨公園。當時逾200名示威者於馬路上設置鐵馬、雜物作堵路，夏慤道西行線交通被中斷，警方組成人鏈分隔示威者與車輛。及後有示威者向警方投擲一個雪糕筒，該警長即持舉盾格擋，最終雪糕筒掟中該警長身旁的一名警員。

辯方盤問時，指出現場示威者沒有衝擊警方，整個過程中只得一個雪糕筒被掟出。該警長同意以上說法，但是指現場有暴力行為，如新聞片段顯示有人向警方方向推著一道梯子，他看過影片後，亦勾起相關回憶。

案件編號：ESCC 134/2020