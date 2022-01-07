禁堂食「大限」到市民摸黑食飯　收入縮逾半食肆等執

香港爆發第5波疫情，政府早前公布今日(7日)6時後食肆不准堂食，酒吧、美容院、健身中心等亦要閉門謝客，引起業界反彈。東網記者今晚到訪灣仔軒尼詩道一帶，發現大部分食肆自5時許已水盡鵝飛，甚至有餐廳已落閘。傍晚約6時半，在灣仔公園內有約10人「開餐」，有年輕男女只能依靠手機的照明功能摸黑吃飯糰，體驗另類的「燭光晚餐」，亦有中年男子只能坐在花槽邊「扒飯盒」。

大部分食店負責人直言，預料每日皆會損失逾一半生意，有部分已採購的食材亦要丟棄，面對持續以年計的新冠疫情，有人直言「已經考慮緊執唔執好」。記者再到時代廣場的戲院內已沒有職員工作，店外亦貼上暫停營業的公告。

入夜後的銅鑼灣，不少「無飯家庭」均帶着外賣飯盒回家，外賣店外已有市民排隊。剛買好外賣的宋小姐指出，政府禁堂食的政策作用不大，政府只限制境內市民的活動，但「關口都管制得唔嚴謹，都仲有漏洞」。自己臨近新年本已約好不少飯局，現時只好回家聚餐，甚至改食下午時段，影響甚大。她希望政府在新年前可放寬相關措施，讓市民「過好個年」。

另一市民楊小姐則指，自己多在外用餐，措施影響甚大，質疑只禁晚市只是「治標不治本」。臨近新年，她本已約好美容院，亦已預約郵輪渡假，但政策一出台後需全數取消，稱「已經無得去旅行，仲咩都禁晒，咁只可以喺屋企乜都無得做」。她又批評，第5波疫情源於輸入個案，是政府防疫不力，「市民就好無辜，俾佢禁晒所有日常活動」，認為政府應加強關口防疫而非限制市民的活動。

金輝點心茶餐廳負責人胡女士指出，自昨日(6日)開始生意已大減，今日更是只「做咗十分之二生意左右，啲客都唔嚟」，外賣的生意亦「靜咗」。她坦言，往日早上及下午約可有1.1萬港元營業額，但今日至晚上只有約4,000港元，縮水逾半，不少食材需要丟棄。她又提到，不少客人如保安及劏房戶每天皆會光顧，皆向她反映「無埞食飯」。

胡指，去年開始「每個月都蝕幾萬蚊」，正與合夥人商量「執好定頂住好，政府無得賠錢，租金無得減，人工又要出，啲貨又要攞，都唔知點算好」。「雙餸王」負責人孫先生則指出，由於收入來源主要來自午市，因此政策對其影響不大，但近日在進貨方面會作出控制。

尚蓉‧茳煳經理馬先生亦指，預計禁堂食後生意會少約一半，早在政策出台後，本月20日前的晚市訂桌已全部取消，由於該餐廳以中菜作主打，座位亦不多，因此措施對該餐廳的影響甚大。他又稱，已入貨的食材不會丟棄，希望可在午市賣出，亦會推出外賣優惠，希望不會造成浪費。問及新年的計劃，他坦言「到呢一刻已經唔會(對花紅)有太大期望」。