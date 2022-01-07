認於元朗「私了」途人　油漆工囚4年9個月

2019年9月21日，大批市民到元朗聚集示威，有2名途人途經現場遭「私了」，被打至頭破血流。一名有份參與「私了」的油漆工人，昨天（6日）於區院承認非法集結、暴動及有意圖而傷人罪。法官練錦鴻押後至今天（7日）判刑，判被告即時入獄4年9個月。法官批評被告屬暴民心態，是本案的主要干犯者，除認罪外沒有其他減刑因素。

28歲被告陳澧圖（又名陳楚峰），承認於2019年9月21日，在元朗形點商場非法集結；及在9月22日在元朗康樂路輕鐵站一帶參與暴動，和蓄意令張灌雄受傷。控方指被告過往有6項與不誠實有關的刑事紀錄，案發前數月才出獄。同案另2名被告，參與私了的張裕泰（32歲）及參與非法集結的羅曉鋒（18歲）早前已認罪，分別被判囚40個月及入勞教中心。

法官判刑指，被告與示威者的行為完全是暴民心態，自以為有高尚理念便肆意傷害他人，令其痛心人類文明是何等脆弱。法官又指，中國有三四千年文明，素來以禮待人，又以溫和、良善、恭敬、節制、謙讓自居，但這些教訓對示威者並沒有用，被告更是沒有同理心，依仗人多勢眾就為所欲為，連最基本的道德、不欺凌弱小也可以忘記。

法官續指，被告傷害2名途人，在過程中擔任重要角色。被告首先對疑撕下「文宣」的李姓事主咄咄逼人，再尾隨李並向的士司機交涉，拉開的士車門，將李拉落車，令其受侮辱、毆打、恐嚇。期間被告也沒有閒著，他與其他示威者追打被指在現場拍照、控罪提及的張灌雄，在張倒地之後用腳踢他4下，然後有人手持鐵棒對張拳打腳踢，涉及50人以上。

練官認為，被告向其認定的異己施以暴力，破壞社會安寧，是主要干犯者，令受害人身體及心靈都受損害。最終決定以15個月、72個月及48個月監禁為非法集結、暴動及有意圖而傷人罪的量刑起點，考慮被告認罪及量刑整體性，最終判被告即時入獄4年9個月。

案件編號：DCCC 183/2020