科大副校長等3成員曾訪「洪門宴」　校方派免費檢測包予師生

爆出兩名染疫者的「洪門宴」波及大專學界。科技大學今日(7日)向學校成員發信，指今早獲悉3名科大成員，包括副校長(大學拓展)汪揚、香港科技大學(廣州)副校長兼霍英東研究生院院長吳宏偉，以及霍英東研究院綠色建築及環境研發部總監吳池力，於周一(3日)曾出席一個有兩名確診者的聚會。據了解，該聚會為選委洪為民生日宴會。

科大指該3名成員從新聞得知及接獲衞生防護中心聯繫後，已主動在社區檢測中心檢測，衞生防護中心亦在今日宣布，他們將與該聚會的參與者今晚起一同在竹篙灣檢疫中心接受檢疫。校方表示已採取預防措施，涉事成員的辦公室，以及他們在過去3天曾到訪的地點將會特別清潔，包括霍英東研究生院及他們的大學住所等(包括公共地方)。

校方又建議過去3天與該3名成員曾無罩接觸的人士，到社區檢測中心檢測，並在家工作，直到收到檢測結果為無染疫。校方又宣布，即日起至本月21日，將在校內向持有大學工作人員或學生證人士，提供免費的快速檢測套件。