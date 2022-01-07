準教師認荃灣非法集結　被判監10個月

2019年8月25日荃灣一帶有遊行示威，5男2女被控當日參與非法集結、管有攻擊性武器及襲警等罪。其中一名25歲男被告早前承認非法集結及襲警罪，今天（7日）在西九龍裁判法院被判監10個月。署理總裁判官羅德泉指，當年8月經常有大型集結，並出現很多嚴重暴力場面，雖然無證據指被告當時有縱火或大肆破壞，但有片段拍攝到他對警員揮舞棍狀物。裁判官指單單參與集結已經嚴重，在情緒激動的環境中，群眾互相壯膽，正如火上加油，後果不堪想像，被告作為暴力的一分子，「坐監係絕對洽當」。

認罪被告楊俊傑的律師求情時，指楊守法意識薄弱，在一時衝動下犯案。他現坦白認罪，明白到訴諸暴力無法解決問題。原本立志當教師的他，亦因本案須放棄此志願，每日生活在愧疚之中。

案情指，2019年8月25日下午，有一個獲不反對通知書的遊行在葵涌及荃灣一帶舉行，約有1萬人參加。遊行開始不久後，有接二連三的暴力事件發生，包括毆打、警車損毀、店舖被砸等等，亦有人向警方丢雞蛋、磚頭、金屬棍等。警方在傍晚5時許，展示黑旗並宣布現場為一個非法集結，但現場暴力行為並無停止，警方使用催淚彈及橡膠子彈驅散，示威者以雨傘及水馬作防護，有人以汽油彈還擊。近6時45分，督察林泰金指揮警員沿楊屋道推進，期間楊用棍狀物打林及其他警員，但最終當場被捕。

同案另一被告男學生牛致行（21歲）今天亦承認非法集結罪，須還押至1月20日判刑。其案情指警方在楊屋道推進期間，一名警長發現當時身穿黑衣的牛一度拾起磚頭，警長上前揮舞警棍，牛失去平衡倒地，其後被制服。

同案餘下5名被告，運輸工人何卓軒（23歲）、女學生符凱晴（23歲）、女教師郭芷晴（21歲）、無業男張家榮（24歲）及調酒師李㑊橉（28歲）則否認控罪。裁判官將5人的案件排期到2月16日作預審。控方表示正審時預料將傳召18名證人，並申請其中一名證人在屏風後作供及使用特別通道，獲裁判官批准。

案件編號：WKCC3717/2021