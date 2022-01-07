洪門宴疫源曝光　涉茶行太子女及港台女主持　170人須送檢

「洪門百人宴」引發的疫情風愈捲愈大，主人家兼港區全國人大代表洪為民當晚慶生，豈料場內有兩人先後中招，其中1人為37歲女子。據悉，她是香港廠商聯合會青年委員會委員王詩雅，王父是本港一間茶莊經營者，故被稱為茶行太子女；另一名初步確診者為53歲女子，據了解即香港電台普通話台主持楊子矜，楊亦是本港西醫朱偉星的妻子。

日前政府高層公布檢疫要求時，稱懷疑有感染者在晚上9時半後才到達，故之前到達或離開者毋須檢疫，然而，今日形勢逆轉，原因是楊列初步確診，故當晚即使早於9時半離開的人，亦須一一送竹篙灣檢疫。

據了解，3日晚上，楊早在晚上6時許已到達灣仔的餐廳，並在場內外遊走，其後一度離開，但至晚上9時半，她又折返上址。因此，當晚與會賓客都有檢疫風險。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，陽性個案於1月3日晚上9時半後到場，初陽個案則是晚上約6時到場至9時半離開，故當局的看法是整個活動出現的人已屬密切接觸者。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午在疫情記者會上證實，37歲女子即王於9時半至10時多出現，當中涉及60-70名密切接觸者，他們各自的家庭成員須檢疫；至於楊子矜曾在場所跟不同人士談天，故此整個生日派對涉及的所有人，接近170人，都需要隔離。