的哥涉企圖姦洋醉娃案　被告稱事主主動挑逗

的士司機被指於前年凌晨載一名16歲醉酒外籍少女到陽明山莊附近，企圖強姦對方，再帶少女到酒店同床而睡。其案件今天（7日）在高院續審，控方播放被告的錄影會面紀錄。被告於會面稱，事主登上的士後只稱「go go go」及「hurry hurry」，他行車期間事主突然從後座擒上前座捉着他手摸事主私處。被告及後載她到案發地點，到達後2人有攬錫，事主又向他稱「I love you」。被告強調他只以陰莖磨事主陰道，並無性交。

54歲被告林少峯，被控於2020年5月16日，在黃泥涌陽明山莊附近企圖強姦女子X。被告於錄影會面稱，X登車後並無說出目的地，他只是一直駕車向前行。期間X由後座擒到前座，還捉住他的手摸她私處。X其後又叫被告停車，然後落車當街脫褲小便，再上車後又對被告稱「like me」和「go go go」，他稱當時意識到X想與他「one night stand」（一夜情），便載她到案發地點。

被告稱2人當時在車上有互相攬錫，被告認為X當時很精神，不覺得她有喝酒。被告稱2人當時有自行脫褲，他及後只以陰莖在X陰道外摩擦。他又發現X內褲上有衞生巾，所以沒有與X性交。及後他見到X像很累，遂載她到酒店休息。他其後因要交更而自行離開，在的士上發現X的電話正在響，他便接聽。電話另一方以英語問X的行蹤，他就以英語回答說替X租了酒店房，着對方不要擔心，和把地址告之對方。

被告稱其後因擔心X肚餓，且要退房拿回按金，遂買食物返回酒店房。被告稱回房後X醒來，並像變了另一人一樣，立刻穿鞋離開。他及後亦離開，並見到2個「鬼婆」很緊張地進酒店。他想2人是找X，便指示她們到前方找X。及後他見到X與2人相擁。

案件編號：HCCC75/2021