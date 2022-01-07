世貿火現場防煙門遭楔開　8道門更曾出現損壞情況

銅鑼灣世貿中心去年12月15日發生三級火警，消防處發現負責上址的消防裝置承辦商無按指引續期，通知處方工程期間暫關閉部分消防裝置，更發現上址防煙門被打開，致濃煙迅速蔓延。消防處表示，世貿中心發生的三級火警的調查仍在進行中，但發現火警發生當日，若干樓層有防煙門被楔開的情況，而意外後再作現場調查時，發現8道防煙門損壞。

消防處表示已經以書面方式告知物業管理公司，有關8道防煙門的損壞情況，而於去年12月28日，已發現損壞的防煙門完成維修。另於意外當日，消防人員在滅火期間已發現有防煙門打開，而意外翌日（16日）再作安全巡查時，發現世貿中心的防煙門均已關閉妥當。至於承辦商在早前關閉部分樓宇消防裝置方面有否違反相關程序一事，處方指有關調查工作仍在進行中，暫未有補充。

但早前處方引述其紀錄稱，只是曾於2020年8月至2021年9月期間收到相關註冊消防裝置承辦商的「消防裝置關閉通知書」，通知該處有關世貿中心P1至P5樓層的花灑系統、火警警報系統及火警偵測系統因工程需要而局部關閉。消防處最新回覆稱，去年12月21日已收到相關註冊消防裝置承辦商就關閉地下至P5樓層部分消防裝置提交的「消防裝置關閉通知書」，亦已按照既定機制跟進。